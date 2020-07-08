В Екатеринбурге изменят движение трамваев из-за ремонта теплосети

В Екатеринбурге в связи с ремонтом теплосети на проспекте Космонавтов изменено движение трамваев от остановки «Челюскинцев» до Дворца молодежи.- Трамвай №3 будет курсировать по проспекту Ленина, не заезжая на Челюскинцев и Московскую;- Трамвай №23 будет объезжать закрытый участок по улице Луначарского и проспекту Ленина;- Движение трамвая №7 будет закрыто.Изменения будут действовать с 00:00 по местному времени 10 июля до 05:00 по местному времени 15 июля, сообщили в ЕМУП «Гортранс».