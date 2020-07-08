Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 1,05 балла

13:07 | 9.07.2020

Фото: yandex.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, продолжает держаться на отметке, превышающей допустимое для снятия ограничений значение. Сегодня Rt — 1,05.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 6 июля – 270; 7 июля – 226; 8 июля – 263; 9 июля – 276. Сумма – 1035.



Дата – количество заболевших: 2 июля – 224; 3 июля – 227; 4 июля – 268; 5 июля – 266 . Сумма – 985.



Rt – 1035/985=1,05



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 276 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 15 068 случаев новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»