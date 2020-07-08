Скончались еще три свердловчанина с коронавирусом

12:55 | 9.07.2020

Фото: news.yandex.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано три новых случая смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончались 144 человека с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 15 068 случаев заражения (+276 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 174 человека, в среднем – 854, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 235 человек, всего в регионе врачи вылечили 9 243 пациента с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»