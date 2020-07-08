Уральские врачи вылечили еще 235 пациентов с Covid-19

12:53 | 9.07.2020

Фото: yandex.ru

По данным на 9 июля, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 235 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 9 243.



Напомним, в Свердловской области выявлены 15 068 случаев заражения (+276 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 174 человека, в среднем – 854, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано три новых случая смерти больных COVID-19 (за все время – 144).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»