В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 163 человека

12:46 | 9.07.2020

Фото: 66.ru

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 163 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За минувшие сутки в регионе зафиксировано 276 случаев заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 235 человек, скончались три человека.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 15 068 человек. По выздоровлению выписаны 9 243 человека, 144 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»