Власти Екатеринбурга изымают земли для Универсиады-2023

Мэрия Екатеринбурга получит четыре участка земли на улице Новокольцовской, на месте которых в рамках подготовки в Универсиаде-2023 будет проложена дорога, передает издание «Екатеринбургский вестник».Два участка расположены в садовом товариществе «Пищевик», на двух других находятся ангар и кирпичное двухэтажное строение.В пресс-службе горадминистрации отметили, что изъятие участков связано с « реконструкцией и строительством улично-дорожной сети, выполняемых в рамках подготовки к XXXII Всемирной летней универсиаде 2023 года в городе Екатеринбурге». Процедура начнется в ближайшее время.Напомним, дорогу в Новокольцовском будет прокладывать АО «Трест Уралтрансспецстрой» за 407 миллионов рублей. Организации предстоит проложить дорожное полотно на улице Новокольцовской (от Сибирского тракта до Александровского бульвара) протяженностью 1439,9 метра и дорогу на Александровском бульваре (от улицы Новокольцовской до границ участка МВЦ «Екатеринбург-Экспо») протяженностью 806,66 метра.