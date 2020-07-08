В Кольцово открываются дополнительные рейсы Екатеринбург – Самара

11:43 | 9.07.2020

Фото: business-vector.info

С 17 июля в аэропорту Кольцово открываются дополнительные рейсы Екатеринбург – Самара от нового авиаперевозчика «РусЛайн».



В пресс-службе Кольцово отметили, что самолеты от новой авиакомпании будут курсировать трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Екатеринбурга в 17:55 по местному времени. Время полета составит 1,5 часа.



Добавим, на данный момент полеты в Самару из Екатеринбурга осуществляет «Utair» по вторникам, четвергам и субботам. Таким образом, число рейсов в город на Волге в июле увеличится вдвое.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»