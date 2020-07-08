Синоптики предупредили свердловчан о неблагоприятных метеорологических условиях

11:19 | 9.07.2020

Фото: ekogradmoscow.ru

Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду предупредило свердловчан о смоге. В регионе объявлено НМУ первой степени опасности. Предупреждение будет действовать до 20:00 по местному времени 13 июля.



Отметим, неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.



Роспотребнадзор рекомендует жителям при первой степени опасности НМУ:



- ограничить пребывание на улице;

- проводить проветривание помещений только кондиционерами;

- занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;

- воздержаться от поездок на личном автотранспорте;

- при возможности, сократить выбросы от автоматных источников теплоснабжения.



Добавим, что до конца недели в Свердловской области будет стоять жаркая погода – воздух в регионе прогреется до +36 °С.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»