В Нижнем Тагиле пропала без вести пенсионерка

09:14 | 9.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 73-летней Галины Исаковны Гуйванюк (Ударцевой). Женщина ушла из дома в Нижнем Тагиле 7 июля и не вернулась. Отмечается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, короткие седые волосы, серо-зеленые глаза.



На момент пропажи была одета в красное в цветочек платье, сланцы и белую панаму.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Дарье 8-932-125-91-88.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»