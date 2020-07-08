Новости дня
09:14 | 9.07.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Нижнем Тагиле пропала без вести пенсионерка
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, короткие седые волосы, серо-зеленые глаза.
На момент пропажи была одета в красное в цветочек платье, сланцы и белую панаму.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Дарье 8-932-125-91-88.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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