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21:35 | 8.07.2020

В Екатеринбурге произошло ЧП на объекте Атомстройкомплекса

Вечером 8 июля в Екатеринбурге на ВИЗе произошло ЧП на строительной площадке. Во время проведения земляных работ на строительном объекте во дворах рядом с перекрестком улиц Крауля-Викулова произошло обрушение грунта, в результате чего в котлован рухнул забор, отделяющий стройплощадку от детского сада №570 (ул.Викулова д.41а).

По данному адресу ведется строительство подземного паркинга, заказчиком строительства выступает АО «Корпорация Атомстройкомплекс», генподрядчиком ООО «Центр подрядов Атомстройкомплекс», застройщиком ООО «Крауля» (структура «АСК» и бизнесменов Алексея Фалько и Николая Лантуха).

В Екатеринбурге произошло ЧП на объекте Атомстройкомплекса


Детский сад, отметим, подведомственен МУП «Водоканал». По предварительным данным, в результате инцидента обошлось без пострадавших. Член Общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин пообещал, что призовет мэрию Екатеринбурга и надзорные органы наказать строителей по всей строгости закона.

«Паркинг начали строить впритык с дошкольным учреждением, кто им это позволил, кто согласовал? Есть же санитарные нормы, соблюдены ли они? Детей подвергают опасности, ладно никого не оказалось рядом, а если бы кто-то пострадал? Чем думают эти горе-строители, вообще непонятно. Со своей стороны я возьму ход разбирательства на личный контроль и попрошу детально разобраться в обстоятельствах произошедшего прокуратуру Свердловской области и в обязательном порядке уведомлю МУП «Водоканал» и администрацию города», – рассказал Валерий Черкашин.

© «Вечерние ведомости»

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