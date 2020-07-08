Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусами в Сысерти

21:27 | 8.07.2020

Фото: news.myseldon.com

Прокуратура проводит проверку в связи с ДТП в Сысертском городском округе с участием автобусов, перевозивших детей в оздоровительный лагерь.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, утром 8 июля колонна из 6 автобусов везла детей в лагерь в районе поселка Верхняя Сысерть. В автобусах было 130 детей и 40 сопровождающих. Водитель 5 автобуса допустил наезд на 4 автобус, а тот на 3 автобус. Пострадавших среди детей нет, в настоящее время они в оздоровительном лагере.



Прокуратура выяснит, когда проводился последний техосмотр транспорта, были ли они исправны и проходили ли водители медосмотр. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»