Под наблюдением медиков из-за коронавируса в Свердловской области 21 тысяча граждан

20:47 | 8.07.2020

Фото: kuzbass-today.ru



В Свердловской области под наблюдением врачей из-за COVID-19 находится 21202 гражданина, об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.



Лечение в стационарах с подтвержденным диагнозом проходят 5700 человек. Отметим, что на сегодняшний день в регионе лабораторно подтверждено 14792 случая заражения коронавирусом.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»