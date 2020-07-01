В Серове будут судить свердловчанина, бросившего в снегоуборочную машину бутылку от пива

19:51 | 8.07.2020

Фото: radiomarkett.ru

В Серове прокуратура направила в суд дело в отношении мужчины, обвиняемого в хулиганстве. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, он бросил в машину для уборки наледи бутылку от пива.



Случай произошел 21 февраля вечером, когда мужчина сидел на лавочке вместе с тремя незнакомыми ему подростками и употреблял алкоголь. Мимо них в этот момент проезжал грейдер ГС-10.10, и подсудимый решил бросить в него стеклянную бутылку. Бутылка разбила стекло и попала в голову водителю машины. После этого свердловчанин стал бросать в лобовое стекло грейдера куски льда.



Таким образом, предприятие МП «Серовавтодор», владевшему машиной, был причинен ущерб в сумме свыше 23 тысяч рублей.



Отмечается, что ранее свердловчанин уже был судим.



В данный момент уголовное дело направлено в Серовский райсуд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»