В пунктах продажи велосипедов екатеринбуржцы будут узнавать о безопасном управлении

19:20 | 8.07.2020

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

О безопасном управлении велосипедами екатеринбужцы смогут узнать в пунктах продажи двухколесного транспорта. Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г.Екатеринбургу, теперь там будут размещены специальные инструкции.



В памятке есть советы по использованию защитной экипировки, информация о правилах безопасности, в том числе с какого возраста можно ездить на велосипеде по дорогам.



«С продавцами были проведены профилактические беседы о причинах и последствиях детского дорожно-транспортного травматизма, о предупреждении дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. Покупателям напомнили о необходимости спешиваться с велосипеда при переходе проезжей части», - добавили в ГИБДД.



Также Госавтоинспекция напоминает, что с собой велосипедистам нужно брать световозвращатели, которые помогут при движении в темное время суток.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»