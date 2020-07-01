В Свердловской области за сутки проведено 10076 исследований проб на COVID-19

18:57 | 8.07.2020

Фото: fromua.news

За сутки в Свердловской области врачи провели 10076 исследований проб на коронавирус, об этом рассказали в региональном оперштабе.



Было обследовано 9485 человек.



Всего уральские врачи провели 648023 исследований, обследовали 603595 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»