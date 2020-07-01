В Екатеринбурге состоятся «Царские дни»

18:46 | 8.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге с 12 по 20 июля пройдут «Царские дни». Традиционный фестиваль в память о семье Романовых будут проводить, учитывая все требования санитарной безопасности, об этом рассказали в администрации уральской столицы.



12 июля горожан и гостей уральской столицы ожидает фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле уральская!». Также будут проводиться различные выставки, музыкальные концерты, лекции и творческие встречи. В мультимедийном парке «Россия – Моя история» будут проводиться экскурсии, посвященные жизни и гибели семьи Николая II.



Главным мероприятием будет Крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»