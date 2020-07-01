Жители Екатеринбурга смогут принять участие в конкурсе о трудовых подвигах земляков

18:29 | 8.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Жители Верх-Исетского района уральской столицы создадут фотоколлекцию о трудовых подвигах земляков, приняв участие в творческом конкурсе, об этом рассказали в администрации Екатеринбурга.



Конкурс приурочен к присвоению городу почетного звания «Город трудовой доблести». Чтобы принять участие, екатеринбуржцам нужно будет сфотографироваться на фоне мест, которые стали знаковыми во время Великой Отечественной войны и приложить к снимкам рассказ.



Так, например, в Верх-Исетском районе такими объектами являются Верх-Исетский металлургический завод, Свердловский завод трансформаторов тока, здание бывшей электростанции имени Куйбышева, Широкореченский военно-мемориальный комплекс и мемориал Славы в честь воинов-визовцев.



Работы горожанам необходимо выложить на своих личных страницах в соцсетях с хэштегом #екбгтд. Снимки будут приниматься до 24 июля.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»