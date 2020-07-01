В Свердловской области рабочего в траншее придавило куском земли

18:10 | 8.07.2020

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В Свердловской области погиб рабочий, занимавшийся перекладкой водопровода. На мужчину упал пласт земли.



Инцидент случился в городе Волчанске. В следственном комитете уточнили, что рабочий занимался перекладкой труб холодного водоснабжения в траншее одного из промышленных предприятий. От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте.



По версии следствия, это произошло из-за того, что стенки траншеи были не надлежащим образом укреплены. После произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»