В Нижнем Тагиле собака покусала семилетнюю девочку

18:03 | 8.07.2020

Фото: zen.yandex.com

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила проводит проверку по факту нападения собаки на семилетнюю девочку.



По предварительной информации, безнадзорная собака напала на ребенка, когда тот выходил из подъезда жилого дома. В результате медики зафиксировали у пострадавшей рваные раны подбородка и шеи. Помимо прочего, девочке оказывается необходимая медицинская помощь связанная с сильным испугом, который она испытала.



Прокуратура Свердловской области сообщает, что администрация заключила муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных с ООО «Специализированная служба».



На данный момент прокуратура проводит проверку, по результатам которой даст правовую оценку исполнению органами местного самоуправления требований законодательства, регулирующего вопросы отлова безнадзорных собак, а также работе организации-подрядчика по исполнению его условий при наличии действующего контракта между мэрией и «Специализированной службой».



По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»