Полиция ищет без вести пропавшую 13-летнюю екатеринбурженку

Сегодня родители 13-летней Яны Секаневой обратились в дежурную часть отдела полиции № 15 УМВД России по Екатеринбургу: девочка ушла из дома 7 июля и не вернулась.Приметы: рост 150 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы русые (каре).На момент пропажи Яна была одета в белые короткие шорты в черную полоску, разноцветную безрукавку с капюшоном, черные кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-343-356-42-15 или 02.