Новости дня
17:19 | 8.07.2020
Фото: Instagram Евгения Куйвашева
В Екатеринбурге пациентов с коронавирусом будут отвозить в ЭКСПО-центр
«Всего в комплексе установлено 50 коек, среди них есть реанимационные, где помощь смогут получить пациенты с тяжелой формой COVID-19. Также там смогут получить лечение люди с коронавирусом средней степени тяжести. Таким образом мы сможем немного разгрузить больницы, которые сейчас работают в напряженном режиме. Мобильный медицинский комплекс подключен к кислородному концентратору «Провито 1000», внутренние помещения имеют автономные системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Около каждой койки есть подключение кислорода и всего необходимого медицинского оборудования, среди которого аппараты ИВЛ, шприцевые дозаторы, инфузионные насосы. Также в комплексе будет работать телемедицинская установка для проведения дистанционных консультаций с ведущими специалистами профильных региональных центров», – написал губернатор.
По окончании пандемии мобильный медкомплекс будет перевезен к Центру медицины катастроф и будет случить в качестве резервного госпиталя.
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 263 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 14 792 случая новой коронавирусной инфекции.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:47 | 8.07.2020
Под наблюдением медиков из-за коронавируса в Свердловской области 21 тысяча граждан
20:40 | 8.07.2020
Пятерым жителям Свердловской области назначили реальные сроки за незаконную рубку леса
19:51 | 8.07.2020
В Серове будут судить свердловчанина, бросившего в снегоуборочную машину бутылку от пива
19:20 | 8.07.2020
В пунктах продажи велосипедов екатеринбуржцы будут узнавать о безопасном управлении
18:46 | 8.07.2020
В Екатеринбурге состоятся «Царские дни»
18:29 | 8.07.2020
Жители Екатеринбурга смогут принять участие в конкурсе о трудовых подвигах земляков
18:28 | 8.07.2020
Дмитрий Рогозин: «Искра» имеет потенциал расширения производства гражданской продукции»
18:10 | 8.07.2020
В Свердловской области рабочего в траншее придавило куском земли
18:03 | 8.07.2020
В Нижнем Тагиле собака покусала семилетнюю девочку
17:55 | 8.07.2020
В свердловском ГУ МЧС ждут проверку прокуратуры
17:43 | 8.07.2020
Полиция ищет без вести пропавшую 13-летнюю екатеринбурженку
17:21 | 8.07.2020
9 июля Пермский зоопарк откроет свои двери для посетителей
17:18 | 8.07.2020
УФССП по Пермскому краю организовало «горячую линию»
16:24 | 8.07.2020
В Свердловской области продолжает держаться жара
16:09 | 8.07.2020
Прокуратура уличила 10 депутатов Белоярки в предоставлении недостоверной декларации. Одному из них грозит лишение мандата
15:51 | 8.07.2020
В «Горьковке» появился суперсовременный книжный сканер
15:34 | 8.07.2020
Более 3 тыс. объектов бюджетной сферы Прикамья подключены к единой краевой системе пожарного мониторинга
15:20 | 8.07.2020
Под Екатеринбургом нашли тело пропавшего накануне мальчика
14:49 | 8.07.2020
Пассажиропоток аэропорта «Большое Савино» увеличился в 4,5 раза
14:40 | 8.07.2020
Журналисты вышли на одиночные пикеты к зданию УФСБ в Екатеринбурге
14:25 | 8.07.2020
В Пермском крае открываются еще 10 детских лагерей
14:12 | 8.07.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Пермском крае – 2,1%
14:10 | 8.07.2020
Назначен новый начальник Уральского таможенного управления
14:08 | 8.07.2020
На пермском стадионе «Звезда» появится новое крытое поле
13:54 | 8.07.2020
В Прикамье подтверждено 86 случаев COVID-19