В Екатеринбурге пациентов с коронавирусом будут отвозить в ЭКСПО-центр

17:19 | 8.07.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

С 10 июля развернутый ранее в «Екатеринбург-ЭКСПО» мобильный медкомплекс начнет принимать пациентов с тяжелой и сренетяжелой формой протекания коронавирусной инфекции. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил в своем Instagram.



«Всего в комплексе установлено 50 коек, среди них есть реанимационные, где помощь смогут получить пациенты с тяжелой формой COVID-19. Также там смогут получить лечение люди с коронавирусом средней степени тяжести. Таким образом мы сможем немного разгрузить больницы, которые сейчас работают в напряженном режиме. Мобильный медицинский комплекс подключен к кислородному концентратору «Провито 1000», внутренние помещения имеют автономные системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Около каждой койки есть подключение кислорода и всего необходимого медицинского оборудования, среди которого аппараты ИВЛ, шприцевые дозаторы, инфузионные насосы. Также в комплексе будет работать телемедицинская установка для проведения дистанционных консультаций с ведущими специалистами профильных региональных центров», – написал губернатор.



По окончании пандемии мобильный медкомплекс будет перевезен к Центру медицины катастроф и будет случить в качестве резервного госпиталя.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 263 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 14 792 случая новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»