В Екатеринбурге к зданию областного УГИБДД съехались 16 спецмашин МЧС

15:36 | 8.07.2020

Фото: e1.ru

Сегодня в одном из кабинетов в здании УГИБДД по Свердловской области на улице Чкалова в Екатеринбурге из-за загоревшейся мебели и оргтехники произошло задымление, сообщили в пресс-службе ведомства.



К зданию прибыли 45 спасателей на 16 спецмашинах. «Сейчас на месте работают пожарные, выясняется причина произошедшего, проводится проверка здания» – прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции.



До прибытия сотрудников ГУ МЧС по Свердловской области из здания эвакуировали 130 человек сотрудников ГИБДД и посетителей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»