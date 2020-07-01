У министра АПК и продовольствия в Свердловской области подозревают коронавирус

15:03 | 8.07.2020

Фото: oblgazeta.ru

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев провел сутки в реанимации 40-й больницы в Екатеринбурге, где лечат пациентов с подтвержденным коронавирусом.



«У него было временное ухудшение состояния, на сутки его перевели в реанимацию. За это время взяли все анализы. Состояние стабилизировалось — и его направили в профильное инфекционное отделение, где он лежит сейчас. Состояние здоровья стабильное, средней степени тяжести», – цитирует источник портал Е1.



Напомним, Дегтярев ранее подтверждал наличие проблем со здоровьем, однако он не пояснял, с чем именно эти проблемы связаны.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»