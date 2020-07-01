Журналисты вышли на одиночные пикеты к зданию УФСБ в Екатеринбурге

Главные редакторы и журналисты уральских изданий вышли на пикеты к зданию свердловского управления ФСБ в Екатеринбурге.В акции приняли участие корреспонденты Znak.com, 66.ru, РБК-Екатеринбург, E1.ru. В руках они держали плакаты с надписями «Свободу журналистам», «Свобода слова – не госизмена», «Екатеринбург за свободу слова».«Мы выступаем против уголовных и административных дел, обысков и насилия, которые в последнее время подозрительно часто появляются в жизни наших коллег - Петра Верзилова («Медиазона»), Светланы Пропопьевой («Эхо Москвы), Ивана Сафронова («Коммерсантъ», «Ведомости»), Ильи Азара («Новая газета»), Давида Френкеля («Медиазона») и других», – отметили участники акции.