В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 120 человек

12:40 | 8.07.2020

Фото: уральский-рабочий.рф

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 120 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За минувшие сутки в регионе зафиксировано 263 случая заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 282 человека, скончались три человека.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 14 792 человека. По выздоровлению выписаны 9 008 человек, 141 скончался.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»