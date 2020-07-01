В России выявили еще 6 562 случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 6 562 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 173 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 8 631 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.