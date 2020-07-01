В Свердловской области пропал без вести пенсионер

12:29 | 8.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

Отряд «Прорыв» объявил о начале поисков 67-летнего жителя поселка Мичуринский в Свердловской области. Олег Васильевич Масалкин ушел из дома 7 июля и не вернулся. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 180 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, седые волосы, имеется залысина,. Возможно, носит бороду и усы. Особые приметы: хромает на левую ногу, ходит с палочкой.



На момент пропажи пенсионер был одет в желтую бейсболку с треугольником «Тюменские электросети», футболку в сине-белую полоску, темно-серые джинсы, ботинки на шнуровке.



Если вам что-либо известно о местонахождении Олега Васильевича, просим позвонить по номерам 8-9000-44-02-20 или 02.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»