Началось создание программы по охране общественного здоровья свердловчан

12:10 | 8.07.2020

Фото: ntgb4.ru

Рабочая группа, в которую входят специалисты из различных областей, начала создание программы «Общественное здоровье уральцев», инициированной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.



Группу возглавит ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Кофтун. Кроме нее созданием программы будут заниматься ученые и предприниматели, руководители медицинских, научных, общественных организаций Свердловской области.



Предлагается, что документ будет состоять из шести разделов:



- Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности жителей.



- Создание производственной базы и устойчивая работа предприятий, выпускающих медоборудование, средства индивидуальной защиты, дезинфекторы, тест-системы, лекарства и вакцины.



- Совершенствование системы здравоохранения и обеспечению ее готовности к новым вызовам.



- Развитие научной и образовательной деятельности.



- Информационно-просветительская работа.



- Нормативно-правововое регулирование обеспечения общественного здоровья свердловчан.



«Мы находимся в самом начале работы, но, к сожалению, времени у нас мало. Нам необходимо разработать программу, которую мы вынесем на обсуждение специалистов и экспертов, по разным причинам не вошедших в рабочую группу, на обсуждение жителей Свердловской области, чье мнение нужно учесть. Уже сейчас понятно, что это будет большой и финансовоемкий документ. Поэтому нам предстоит войти в бюджетный процесс с конкретным перечнем мероприятий, реализацию которых мы начнем в 2021 году», – отметил Евгений Куйвашев.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»