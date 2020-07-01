ГИБДД Екатеринбурга разыскивает виновника ДТП, в котором пострадал велосипедист

11:53 | 8.07.2020

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев и фигуранта ДТП с пострадавшей женщиной-велосипедистом на Черепанова, 19, сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



Инцидент произошел утром 7 июля. Неизвестный, двигаясь на автомобиле по улице Черепанова со стороны Готвальда в сторону улицы Бебеля сбил 28-летнюю женщину-велосипедиста, движущуюся в попутном направлении.



Пострадавшую осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи и зафиксировали ушиб левого колена и ссадины.



Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего, а также разыскивают очевидцев и виновника ДТП.



Если вам что-либо известно о происшествии или водителе автомобиля, просим сообщить по номерам 8-908-632-43-67 или 02. Госавтоинспекция Екатеринбурга гарантирует конфиденциальность.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»