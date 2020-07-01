В Екатеринбурге появилась первая работа в рамках фестиваля Public art

11:35 | 8.07.2020

Фото: Catherine T

В Екатеринбурге появилось первое «граффити на стене», нарисованное в рамках фестиваля Public art. Работу можно увидеть напротив Дворца молодежи. На ней изображены два жирафа с эффектом 3D.



Напомним, фестиваль уличного искусства Public art, заменивший Стенограффию, открылся в Екатеринбурге 3 июля и завершится 3 августа. В мероприятии примет участие один художник из Беларуси, что дает фестивалю статус международного.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»