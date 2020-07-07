Из Таджикистана в Екатеринбург прилетели 199 россиян

10:49 | 8.07.2020

Фото: 1zoom.ru

В аэропорт Кольцово прибыл вывозной борт из Душанбе. В столицу Урала доставили 199 россиян.



125 человек, в том числе 5 детей были направлены в обсервацию до получения отрицательных тестов на COVID-19.



Остальные при поддержке оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»