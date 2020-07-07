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10:49 | 8.07.2020
Фото: 1zoom.ru
Из Таджикистана в Екатеринбург прилетели 199 россиян
125 человек, в том числе 5 детей были направлены в обсервацию до получения отрицательных тестов на COVID-19.
Остальные при поддержке оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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