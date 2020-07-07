В Екатеринбурге на три месяца закроют движение по мосту на улице Реактивной

10:40 | 8.07.2020

Фото: ural-meridian.ru

С 1 августа до 30 октября по мосту на улице Реактивной в Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Перекрытие связано с реконструкцией моста, которой займется ООО «Бридж».



Строители просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели и заранее планировать свой маршрут.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»