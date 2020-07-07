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10:20 | 8.07.2020

Фото: ИА «Ночные новости», E1.RU

В Екатеринбурге фонтан горячей воды выбил окна в квартирах многоэтажного жилого дома

Сегодня ночью в Екатеринбурге на перекрестке улиц Красноармейской – Карла Маркса прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщает портал Е1.

По словам жителей многоэтажного дома, прорвавшийся из-под асфальта фонтан ударил прямо в их окна. Под напором воды стекла выбило, поток затопил квартиры до третьего этажа многоэтажного жилого дома.

Кроте этого, коммунальная авария причинила ущерб салону дизайнерской мебели: фонтан повредил мебель и оргтехнику на 20 миллионов рублей. Помимо прочего, рядом с местом прорыва трубы стоял Volkswagen Tiguan. Автомобиль также пострадал.

В Екатеринбурге фонтан горячей воды выбил окна в квартирах многоэтажного жилого дома

В Екатеринбурге фонтан горячей воды выбил окна в квартирах многоэтажного жилого дома

В Екатеринбурге фонтан горячей воды выбил окна в квартирах многоэтажного жилого дома

В Екатеринбурге фонтан горячей воды выбил окна в квартирах многоэтажного жилого дома

В Екатеринбурге фонтан горячей воды выбил окна в квартирах многоэтажного жилого дома

В Екатеринбурге фонтан горячей воды выбил окна в квартирах многоэтажного жилого дома

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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