В Екатеринбурге фонтан горячей воды выбил окна в квартирах многоэтажного жилого дома

Сегодня ночью в Екатеринбурге на перекрестке улиц Красноармейской – Карла Маркса прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщает портал Е1.По словам жителей многоэтажного дома, прорвавшийся из-под асфальта фонтан ударил прямо в их окна. Под напором воды стекла выбило, поток затопил квартиры до третьего этажа многоэтажного жилого дома.Кроте этого, коммунальная авария причинила ущерб салону дизайнерской мебели: фонтан повредил мебель и оргтехнику на 20 миллионов рублей. Помимо прочего, рядом с местом прорыва трубы стоял Volkswagen Tiguan. Автомобиль также пострадал.