Куйвашев поздравил свердловчан с Днем семьи, любви и верности

09:45 | 8.07.2020

Фото: cnis.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в День святых Петра и Февронии Муромских поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.



«Как бы стремительно ни развивался мир, какие бы глобальные изменения в нем не происходили, семья остается самой главной, самой важной для людей ценностью», – сказал Куйвашев.



Глава региона отметил, что семейная политика находится в центре внимания государства. Он напомнил про помощь властей семьям в период распространения коронавируса: единоразовые выплаты семьям с детьми до 16 лет, ежемесячные выплаты многодетным и нуждающимся семьям.



Помимо прочего, в 2019 году 230 тысяч свердловчан получили финансовую поддержку в рамках нацпроекта «Демография». Кроме этого, более восьми тысяч семей получили сертификаты на областной медицинский капитал.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»