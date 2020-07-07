В свердловской деревне сгорел частный жилой дом

09:04 | 8.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в деревне Черлак Красноуфимского муниципального образования на площади 45 квадратных метров сгорели надворные постройки и частный жилой дом.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03:25 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали шесть спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 05:00 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»