В Екатеринбурге пропал 9-летний мальчик

21:43 | 7.07.2020

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге ищут пропавшего 9-летнего мальчика. Мордехай Ульфан пропал сегодня, об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».



В последний раз ребенка видели в поселке Санаторный на пляже «Огонь». Рост мальчика 126-128 сантиметров. У него худощавое телосложением, волнистые светлые волосы и голубые глаза. Последний мальчика его видели одетым в серые шорты для купания.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении ребенка, просят сообщать её старшей по поиску Екатерине (телефон: 89321209917).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»