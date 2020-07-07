У защитника «Автомобилиста» Трямкина родилась дочь

20:25 | 7.07.2020

Фото: Instagram жены Никиты Трямкина

У защитника екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Никиты Трямкина родилась дочь, об этом жена спортсмена Анастасия рассказала сегодня в своем Instagram.



Девочку молодые родители решили назвать Ульяной. Малышка появилась на свет сегодня, 7 июля, в 11:23.



Сам хоккеист поблагодарил супругу за дочь в сториз своего Instagram.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»