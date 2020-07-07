В Свердловской области проведено 9247 исследований проб на коронавирус

19:36 | 7.07.2020

Фото: doctor.rambler.ru

Врачи Свердловской области за сутки провели 9247 исследований проб на коронавирус, об этом сообщает региональный оперштаб. Было обследовано 8583 человека.



Всего в регионе проведено 637947 исследований, было обследовано 594110 человек.



Напомним, за последние сутки на Среднем Урале было зарегистрировано 226 случаев заражений COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»