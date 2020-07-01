Система здравоохранения в Свердловской области справляется со своими задачами

19:20 | 7.07.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Система здравоохранения Свердловской области справляется со своими задачами, об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании оперштаба.



«Эпидситуация в регионе стабильна. Ежедневные колебания по количеству заболевших небольшие. Система здравоохранения со своими задачами справляется, все необходимые для лечения больных препараты, оборудование, материалы имеются в достаточном количестве», — сказал Куйвашев.



Он нацелил глав муниципалитетов на усиленный контроль соблюдения мер эпидбезопасности. По мнению Куйвашева, необходимо продолжать следить за соблюдением социального дистанцирования, личной гигиены, масочного режима.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»