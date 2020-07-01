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18:58 | 7.07.2020

Фото: hv-mebel.ru

Губернатор Свердловской области рассказал, где откроют детсады

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram рассказал, что детские сады на 50% будут открыты не только в Екатеринбурге, но и в других городах региона. Одна из подписчиц главы области предположила, что в Новоуральске и других населенных пунктах детсады останутся закрытыми.

«В вашем городе, насколько мне известно, сегодня работает уже в районе 50 дежурных групп, которые посещает чуть больше 500 малышей. Это значит, что даже в нынешних условиях резерв есть. Каких-то ограничений на прием детей в зависимости от возраста не существует», - разъяснил губернатор свердловчанке.

Также Куйшвашев подчеркнул, что в большинстве муниципалитетов управления образования подходят к ситуации с садиками гибко и стараются находить оптимальные решения для родителей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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