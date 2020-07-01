В Свердловской области ищут мужчину, пропавшего почти три месяца назад

18:39 | 7.07.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области разыскивают пропавшего Сергеева Вадима Александровича. Последний раз его видели 16 апреля.



Как рассказали в поисковом отряде Лиза Алерт, Сергееву 32 года. Он проживает в поселке Гари Серовского ГО. Рост мужчины 173 сантиметра. Он худощавого телосложения. У уральца темно-русые короткие волосы и голубые глаза.



В последний раз его видели одетым в темные штаны, черные кроссовки, с собой у Сергеева тыла темно-зеленая дорожная сумка.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Сергеева, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»