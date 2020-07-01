«Мисс Екатеринбург» пройдет на улице и в онлайн-режиме

17:47 | 7.07.2020

Фото: oblgazeta.ru

Конкурс «Мисс Екатеринбург» в этом году из-за ситуации с коронавирусом состоится в безопасном формате, об этом рассказал организатор Светлана Петракова в соцсети Facebook.



Девушкам предстоит выступать на улице и в онлайн-формате. Так, на свежем воздухе конкурсантки будут представят дефиле, занятия фитнесом и хореографией, а в онлайн-режиме будут проходить занятия по речи и актерскому мастерству.



Планируется, что конкурс состоится 14 августа.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»