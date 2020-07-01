На Среднем Урале в июне смертность увеличилась на 21%

17:30 | 7.07.2020

Фото: wikimedia

В июне на Среднем Урале зафиксировали рекордную за 2020 год смертность, об этом сообщает региональное управление ЗАГС.



Так, за июнь в регионе скончались 5 275 человек, что на 744 случая (21%) больше, чем в предыдущем месяце. В июне прошлого года в области было зафиксировано 4 341 смерть.



Добавим, что на Среднем Урале также за все время эпидемии коронавируса от инфекции скончались 138 человек. Сегодня было зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»