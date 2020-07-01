ГИБДД напомнило свердловчанам о правилах вождения в жару

17:07 | 7.07.2020

ГИБДД напомнила свердловчанам о том, как правильно ездить, чтобы не стать жертвой жары. Напомним, что с 7 по 11 июля на Среднем Урале ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха поднимется до +34 °С.



В ГИБДД отмечают, что жаркая погода притупляет внимание и замедляет скорость реакции, также может повыситься риск уснуть за рулем. Инспекторы рассказали, как избежать ДТП в такую погоду:



– Необходимо сразу же остановиться, если при управлении автомобилей появляется слабость, головокружение и головная боль;



- Нельзя оставлять в салоне машины детей и питомцев;



- Следует заранее запастись прохладной водой, лекарствами и средствами связи;



- В пути рекомендуется чаще останавливаться и умываться прохладной водой;



- Необходимо немедленно остановиться при ухудшении самочувствия и позвонить по номеру 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»