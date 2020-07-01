В Екатеринбурге обсуждаются требования безопасности в Царские дни

16:19 | 7.07.2020

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал о проведении крестных ходов в Царские дни.



– Переговоры с Епархией о проведении крестных ходов идут. Мы вместе с епархией отрабатываем, как соблюсти все требования. Указ губернатора разрешает проводить массовые мероприятия на свежем воздухе, – сказал Креков.



Напомним, что Царские ни в Екатеринбурге пройдут с 12 по 20 июля.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»