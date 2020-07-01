Екатеринбуржец угрожал убить супругу из-за дорогих продуктов

16:04 | 7.07.2020

Фото: yandex.kz

В Екатеринбурге осудят мужчину, который угрожал убить бывшую жену из-за слишком дорогих продуктов. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Согласно версии следствия, 19 апреля бывший тренер по общей физической подготовке футбольного клуба находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот день у него с бывшей женой, проживающей совместно с ним, произошел конфликт с высказыванием угрозы убийством.



Отмечается, что в последние месяцы у обвиняемого возникли проблемы с бизнесом. В результате этого он вместе с экс-женой оформил кредит на 150 тысяч рублей.



По мнению тренера, бывшая супруга купила в продуктовом магазине слишком дорогие продукты вместо того, чтобы экономно расходовать кредитные деньги. Мужчина пришел домой, обнаружил чрезмерные расходы и нанес женщине удары по лицу.



Бывшая супруга осознала, что не может оказать сопротивление, ушла в ванную комнату и попыталась закрыть дверь. Однако мужчина силой открыл дверь и начал душить женщину, при этом нанося удары кулаками по голове и ногой в грудную клетку потерпевшей. Также обвиняемый нецензурно выражался и угрожал убийством. Женщина была уверена, что он доведет угрозу убить ее до конца.



Когда мужчина вышел на балкон, потерпевшая выбежала из квартиры и закрыла дверь на второй замок. Затем в отделе полиции женщина написала заявление о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности.



– Уголовное дело после вручения обвинительного акта направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 6 Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Санкция статьи за совершение указанного преступления в качестве наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет, – сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»