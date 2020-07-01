В Кольцово запустили автоматическую справочную систему

15:40 | 7.07.2020

В аэропорту Кольцово запущена автоматическая справочная система, которая может распознавать речь, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.



Справочная система работает по следующему образцу: человек формирует голосовой вопрос, при необходимости система задает уточняющие вопросы, а затем предоставляет ответ. Отмечается, что для ответа система использует сведения онлайн-табло и сезонного расписания.



Чтобы получить информацию о статусе рейса, достаточно назвать его номер, а система сообщит, на какое время запланировал вылет, как авиакомпания обслуживает рейс и на них стойках будет регистрация. Если же пассажир спрашивает не о расписании и статусе текущих рейсов, то его переведут на оператора.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»