На Производстве полиметаллов УГМК приступили к реализации масштабного экологического проекта

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«В ливненакопителе будут собираться и аккумулироваться ливневые стоки со всей промышленной площадки филиала. Затем стоки будут перекачиваться на существующую станцию нейтрализации, где будет проводиться их очистка. Мощности станции позволяют перерабатывать 280 м3 в час. Ливненакопитель обеспечит равномерную загрузку станции нейтрализации для обеспечения качественного процесса очистки: за счет сбора их в ливненакопитель усредняется их качество и объем поступления», – рассказал «Вечерним ведомостям» заместитель главного инженера по гидротехническим сооружениям ППМ Виталий Мальков.
Строительство начато в мае текущего года. Первым этапом стала подготовка котлована, глубина которого составляет около восьми метров. За период земляных работ под котлован было снято 18 000 кубометров грунта. Затем последует бурение 77 свай, глубиной 4 метра. Сваи зальют специальным гидротехническим бетоном.
«Размеры будущего сооружения впечатляющие. Он представляет собой фактически двухэтажный двухподъездный дом. Толщина бетонного днища составляет 800 мм, стен – 500 мм. Внутри и снаружи бетонного короба будут выполнены работы по гидроизоляции. Для армирования бетона использовано около 160 тонн арматуры различных диаметров. В текущем году планируем завершить все строительные работы по устройству короба с перекрытием, которое будет состоять из 56 бетонных плит. Внутри сооружения будет смонтирована площадка для удобства его обслуживания», – говорит начальник отдела капитального строительства Евгений Лавров.
В планах 2021 года – приобретение насосного оборудования и подключение ливненакопителя к системе сбора ливневых стоков. В целом программа рассчитана до 2024 года. Конечным итогом станет исключение неочищенных стоков и создание замкнутой системы водооборота.
© «Вечерние ведомости»
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