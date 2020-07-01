В столице Урала перекроют переулок Дизельный

15:08 | 7.07.2020

В Екатеринбурге МУП «Водоканал» закроет транспортное движение по переулку Дизельному. Речь идет об участке в районе дома №52.



Переулок необходимо перекрыть из-за строительства канализации. Ограничения продлятся с 27 июля по 20 августа.



Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям следует обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»