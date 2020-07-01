Летевший из Екатеринбурга самолет совершил аварийную посадку

14:26 | 7.07.2020

Фото: wallpaperup.com

Самолет, вылетевший из Екатеринбурга, совершил экстренную посадку в Симферополе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.



По словам источника, поступило сообщение об аварийной посадке Boeing 747 в аэропорту Симферополя. В самолете находилось около 200 человек.



По предварительной информации, аварийная посадка произошла из-за отказа электроники в кабине пилотов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»