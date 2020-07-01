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14:26 | 7.07.2020
Фото: wallpaperup.com
Летевший из Екатеринбурга самолет совершил аварийную посадку
По словам источника, поступило сообщение об аварийной посадке Boeing 747 в аэропорту Симферополя. В самолете находилось около 200 человек.
По предварительной информации, аварийная посадка произошла из-за отказа электроники в кабине пилотов.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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